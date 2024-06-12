〈晶華股東會〉哈日旅遊衝擊免驚！潘思亮看好台灣會展商機有利都會飯店

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-13 11:15

晶華 (2707-TW) 董事長潘思亮今 (13) 日指出，儘管國人前往日本等地旅遊熱絡，國旅還是有剛需，對國旅的衝擊「還好」，只是回到疫前的狀況，反而台灣近幾年會展商機暢旺，有利都會飯店的表現。

潘思亮認為，國旅還是有穩定的剛需，惟整個台灣觀光需要升級，「大家對台灣的印象還停留在疫情前，如台灣的景點就是九份、夜市」但這幾年台灣的改變應該更多國際旅客知道，目前觀察到，韓國和歐洲客疫情過後有明顯增加。

對陸客來台議題，潘思亮說，晶華的中國遊客占比一直是個位數，「對晶華幾乎是沒有影響」，疫情後韓國和歐洲旅客有明顯增加，但若兩岸能有更多商務往來，對台灣將有更大幫助。

潘思亮進一步指出，台灣若要發展成跨國企業中心，建議優先開放兩岸商務觀光。

另外，晶華也提到，除了飯店和餐飲布局，已深耕多年的零售事業今年有突破性斬獲，晶華最負盛名的冠軍牛肉麵禮盒將打進日本市場，並已進軍歐洲於英國、法國、荷蘭、西班牙、德國和義大利的超市銷售。