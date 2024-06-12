六角日出茶太設全球執行長 設星國品牌辦公室搶才

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-13 15:32

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (13) 日宣布，旗下手搖飲品牌 Chatime 日出茶太將指派卡洛斯安東尼斯 (Carlos Antonius) 新任全球品牌執行長，負責品牌全球發展和國際市場開發任務，而六角也將於新加坡設立全球品牌營運辦公室，招攬來自世界各地的人才。

卡洛斯擔任日出茶太澳洲子公司執行長已逾 9 年，領導 Chatime 在澳洲市場重新定位，使其成為該地區市占最高的手搖茶飲，目前在澳洲擁有 200 家分店。

六角說明，未來卡洛斯也將負責美國地區的開發，為品牌擴展注入一劑強心針。

六角董事長王耀輝表示，卡洛斯對 Chatime 日出茶太品牌非常了解與認同，在未來的新職位上，寄望藉其豐富的國際餐飲經驗，帶領國際團隊管理全球近 1500 家門市，並推動業務開發。

同時，六角將於新加坡設立全球品牌營運辦公室，招攬來自世界各地的人才，隨著全新品牌重塑計劃推出，王耀輝對後市展望樂觀。