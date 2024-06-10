台泥5月營收138.6億元再創新高 土葡水泥廠併表3個月貢獻超過百億
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-11 17:28
台泥 (1101-TW) 今 (11) 日公告 5 月營收，持續受惠土葡水泥廠併入財報挹注，營收 138.6 億元，月增 19.2%、年增 44.4%，再創單月新高；累計前 5 月營收 511.72 億元，年增 13.6%。
台泥表示，自 3 月 6 日起將 OYAK 及 Cimpor 併入財報以來，土葡水泥廠的貢獻營收累計已經超過百億元；台泥董事長張安平也樂觀看待，今年土葡及非洲的水泥市場，低碳建材將成為台泥在歐洲市場的主要競爭力。
除了土葡水泥廠的併購挹注外，台泥表示，新能源事業也保持穩定成長，綠能、儲能、電力交易等領域營收較去年同期均有成長。
另一大廠亞泥 (1102-TW) 也公告 5 月營收 64.59 億元，月增 13.6%、年減 10.8%，累計前 5 月營收 286.46 億元，年減 14.8%。
法人分析，亞泥 5 月營收繳出月增表現，主要是國內房市需求旺，帶動預拌產業，亞泥旗下亞東預拌量價揚。另外，缺電問題也讓亞泥轉投資的嘉惠電力的發電天數增加、挹注營收。
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