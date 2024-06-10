台泥5月營收138.6億元再創新高 土葡水泥廠併表3個月貢獻超過百億

台泥表示，自 3 月 6 日起將 OYAK 及 Cimpor 併入財報以來，土葡水泥廠的貢獻營收累計已經超過百億元；台泥董事長張安平也樂觀看待，今年土葡及非洲的水泥市場，低碳建材將成為台泥在歐洲市場的主要競爭力。