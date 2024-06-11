外資買超168億元重押台積電、鴻海 助台股2萬2成功闖關

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-12 17:11

今 (12) 日蘋果概念股衝高再引導台股改寫歷史新高， 台積電 (2330-TW) 也還是全場的焦點，台股收盤報 22048.96 點，創收盤新高，大漲 256.84 點或 1.18%，成交值 4475.48 億元 ；三大法人買超 165.82 億元。

6 月 12 日台股集中市場外資買超 168.17 億元；投信買超 22.31 億元；自營商賣超 24.66 億元，三大法人合計買超 165.82 億元。在期貨市場方面，外資今天交易也同步翻多，外資交易口數淨額爲多單 4711 口，未平倉合約口數淨額爲 11139 口 。

6 月 12 日台股集中市場外資買超較多的個股爲，鴻海、陽明、燿華、台積電、長榮、正新、永豐金、萬海、台光電、兆豐金；6 月 12 日台股集中市場外資賣超較多的個股爲中信金、開發金、長榮航、友達、新光金、中鋼、群創、國票金、宏碁及群益證。

6 月 12 日台股集中市場投信買超較多的個股爲，長榮航、中信金、國票金、群益證、國產、聯電、京城銀、長華 *、至上及大成鋼；6 月 12 日台股集中市場投信賣超較多的個股爲，長榮、陽明、四維航、群創、兆豐金、正新、慧洋 - KY、緯創、瑞昱及京元電子。

6 月 12 日台股集中市場自營商買超較多的個股爲，華通、燿華、志信、中信金、萬海、正文、奇鋐、凌陽及欣興。6 月 12 日台股集中市場自營商賣超較多的個股爲，開發金、陽明、中工、裕民、潤泰新、華航、新光金、新興、中環及聯電。