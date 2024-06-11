未能如期6/19掛牌 KKT-KY歸咎主辦券商統一證承銷不力

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-12 19:16

科科科技 KKT-KY(6950-TW) (KKBOX) 今 (12) 日發布聲明稿指出，很遺憾未能如期於證交所順利掛牌上市，原因為主辦券商統一證券以圈購和公開申購「張數不足」為理由，不願送件至券商公會和證交所，造成本次上市胎死腹中。

科科科技主辦承銷券商為統一證券，協辦承銷券商為富邦證券、兆豐證券、康和證券、致和證券和亞東證券，原定於 6 月 19 日於台灣證交所主板掛牌上市，承銷價暫訂為每股 88 元。

科科科技指出，公司有強大的股東背景，日本 KDDI、新加坡政府主權基金 GIC、中華電信、台灣大哥大、趨勢科技等，在上市過程依循主辦券商的建議，一步一步往上市方向前進，主辦券商不斷告知上市沒有問題，投資者意願很高，在 3 月的上市競拍前，也仍告知公司競拍將順利完成。

科科科技直指，主辦券商實未能盡責完成競拍相關承銷作業，造成競拍流標，已對公司造成重大影響，在依法無法更換主辦券商的狀況下，公司主張透過國外上市時採用的詢圈與公開申購方式，持續往上市的方向前進，自 4 月開始更積極與更多投資者接觸，舉辦超過 30 場的投資者說明會，然主辦券商在這個過程中幾乎沒有給予任何協助。

科科科技強調，很快發覺主辦券商消極態度，於是更積極的加大對公開申購的宣傳，藉此提高聲量，直到昨日，公司多場投資說明會後掌握的投資人圈購意願與公開申購的數量，已達到上市標準，但主辦券商於今日仍以「張數不足」為理由，不願送件至券商公會及證交所。