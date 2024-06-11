〈儒鴻股東會〉董座洪鎮海退休前最後一次主持 上修全年展望淡季不淡
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-12 14:23
紡織股王儒鴻 (1476-TW) 今 (12) 日召開股東會，也是董事長洪鎮海退休前最後一次主持股東會，他表示，目前觀察市況比 5 月底還樂觀，現在連 9 月換季營收都可望站穩 30 億元、全年無淡季。
洪鎮海在 5 月底法說時提到，5 月起除了 9 月換季外，接下來的每個月業績都將超過 30 億元，但現在看起來淡季不淡。儒鴻 5 月營收 33.25 億元，創 21 個月高點，月增 15.9%、年增 27.8%；累計前 5 月 138.27 億元，年增 18.8%。
洪鎮海進一步指出，目前好的品牌都在追貨，最大訂單已經進來了，尤其是 6 家「小巨人」客戶的產品都賣得比預期要更好，在新舊客戶共同發力下，訂單能見度最長半年，未來可以逐月期待營收表現。
外界也關注儒鴻印尼新廠營運狀況，洪鎮海表示，9 月就會滿載，第四季將開始獲利；至於美國市場方面，他認為，與前面兩年相同，具備新鮮感的產品需求較為強勁。
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