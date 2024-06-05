5月外資持股債存款暴增379億美元 我外匯存底創高

中央銀行今 (5) 日公布 5 月底我國外匯存底金額為 5728.03 億美元，較上月底增加 57.84 億美元，不僅終結連 4 月下滑，並創下歷史新高，央行外匯局長蔡炯民表示，由於台股 AI 相關族群投資熱絡，外資淨匯入近 60 億美元，並造成匯市有幾天「波動蠻大」，央行為維持秩序也有進場買匯。