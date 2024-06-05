5月外資持股債存款暴增379億美元 我外匯存底創高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-05 20:12
中央銀行今 (5) 日公布 5 月底我國外匯存底金額為 5728.03 億美元，較上月底增加 57.84 億美元，不僅終結連 4 月下滑，並創下歷史新高，央行外匯局長蔡炯民表示，由於台股 AI 相關族群投資熱絡，外資淨匯入近 60 億美元，並造成匯市有幾天「波動蠻大」，央行為維持秩序也有進場買匯。
據央行統計，至 5 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 7509 億美元，較上月暴增 379 億美元，約當外匯存底 131%，較上月增加 5 個百分點。
蔡烱民說明，5 月外資本金匯入達 110 億美元，扣掉盈餘匯出，仍淨匯入 60 億美元，造成匯市變動大，有 2 天升值 3 角，因此央行進場買匯。
對於主要貨幣變動，央行統計，5 月美元指數貶值 1.46%，反觀歐元升值 1.57%，英鎊升值 1.45%，澳幣升值 1.58%，加幣持平小升 0.03%，日元則貶值 0.04%，人民幣微貶 0.03%。
另外，觀察各國外匯存底，中國最新統計至 5 月底來到 3.2008 兆美元，月減 449 億美元，日本為 1.1357 兆美元，月減 142 億美元，瑞士 7873 億美元，南韓 3889 億美元，月減 6 億美元，印度 5675 億美元。
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