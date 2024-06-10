search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

台股2萬2踩空遭外資砍殺333億元 大砍貨櫃雙雄及2檔金控

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-11 18:16

cover image of news article
外資提款333億元，聯手投信大砍長榮、陽明逾5.7萬張。(圖：shutterstock)

台股今 (11) 日上沖下洗，盤中最高衝上 22003.71 點，再度寫下歷史新高。不過隨後走低翻黑，終場跌 66.26 點，收在最低 21792.12 點，成交量 5015.3 億元。三大法人今天合計賣超 403.56 億元，外資與投信同步大砍長榮、陽明，聯手賣超超過 5.7 萬張。 

觀察三大法人今天籌碼動向，外資與自營商同站賣方，外資賣超 332.92 億元，自營商同步提款 110.32 億元，投信則獨站買方，買超 39.68 億元，三大法人合計賣超 403.56 億元。 

外資買超部分，今天買超開發金最多，加碼開發金 4.8 萬張，也買超鴻海 2.3 萬張，華航 2 萬張，燿華 1.1 萬張，金寶 9356 張，永豐金 6577 張，兆豐金 6070 張，和桐 5607 張，富邦金 5521 張，以及正新 5063 張。 

外資今天大砍航運族群，賣超長榮 2.4 萬張，陽明 2 萬張。金融股也是今天外資減碼對象，賣超新光金 4.7 萬張，中信金 4.5 萬張。同時也賣超中鋼 3 萬張，長榮航 2.2 萬張，群創 2.1 萬張，中工 1.7 萬張，英業達 1.4 萬張，以及台塑 1.1 萬張。 

投信買超方面，投信今天最偏愛長榮航，買超長榮航 4.9 萬張，另外睞金融族群，買超中信金 3.1 萬張，國票金 1.5 萬張，群益證 9884 張，京城銀 5829 張。其他還有國產、長華 *、至上、聯電以及創見皆為投信買超對象。 

投信今天同樣調節長榮與陽明，賣超長榮 8468 張，陽明 5304 張。此外，兆豐金、緯創、瑞昱、健鼎、東元、京元電子、正新與日月光也都是投信今天賣超對象。 

文章標籤

三大法人外資航運長榮陽明




Empty