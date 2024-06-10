台股2萬2踩空遭外資砍殺333億元 大砍貨櫃雙雄及2檔金控

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-11 18:16

台股今 (11) 日上沖下洗，盤中最高衝上 22003.71 點，再度寫下歷史新高。不過隨後走低翻黑，終場跌 66.26 點，收在最低 21792.12 點，成交量 5015.3 億元。三大法人今天合計賣超 403.56 億元，外資與投信同步大砍長榮、陽明，聯手賣超超過 5.7 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資與自營商同站賣方，外資賣超 332.92 億元，自營商同步提款 110.32 億元，投信則獨站買方，買超 39.68 億元，三大法人合計賣超 403.56 億元。

外資買超部分，今天買超開發金最多，加碼開發金 4.8 萬張，也買超鴻海 2.3 萬張，華航 2 萬張，燿華 1.1 萬張，金寶 9356 張，永豐金 6577 張，兆豐金 6070 張，和桐 5607 張，富邦金 5521 張，以及正新 5063 張。

外資今天大砍航運族群，賣超長榮 2.4 萬張，陽明 2 萬張。金融股也是今天外資減碼對象，賣超新光金 4.7 萬張，中信金 4.5 萬張。同時也賣超中鋼 3 萬張，長榮航 2.2 萬張，群創 2.1 萬張，中工 1.7 萬張，英業達 1.4 萬張，以及台塑 1.1 萬張。

投信買超方面，投信今天最偏愛長榮航，買超長榮航 4.9 萬張，另外睞金融族群，買超中信金 3.1 萬張，國票金 1.5 萬張，群益證 9884 張，京城銀 5829 張。其他還有國產、長華 *、至上、聯電以及創見皆為投信買超對象。