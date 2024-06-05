外資認錯爆買台股！5月淨匯入3800億元創13年新高

金管會證期局今 (5) 日公布 2024 年 5 月單月外陸資淨匯入 117.22 億美元，約合新台幣 3800 億元，創下 2011 年以來單月第 1 大的淨匯入金額，今年截至 5 月底，累計淨匯入 256.38 億美元，約合新台幣 8307 億元。