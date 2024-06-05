外資認錯爆買台股！5月淨匯入3800億元創13年新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-05 18:51
金管會證期局今 (5) 日公布 2024 年 5 月單月外陸資淨匯入 117.22 億美元，約合新台幣 3800 億元，創下 2011 年以來單月第 1 大的淨匯入金額，今年截至 5 月底，累計淨匯入 256.38 億美元，約合新台幣 8307 億元。
根據統計，2024 年 5 月單月外陸資買超上市櫃股票新台幣 883.46 億元，自 2011 年以來同期第 2 大，今年截至 5 月底，累計買超新台幣 181.32 億元。
證期局說明，5 月外資買超主要原因，由於 AI 題材展望看好，美國 AI 大廠財報表現優異，帶動台股伺服器供應鏈表現，加上台灣科技廠法說會多樂觀看待未來人工智慧需求，外資終結前兩月賣超趨勢，於 5 月轉向買超台股。
今年截至 5 月底，外陸資累計淨匯入 256.38 億美元，證期局指出，美國聯準會降息決策未明，市場持續觀望，而台灣股市 AI 熱度不減，吸引外資資金匯入。
根據統計，我國上市櫃公司今年截至 4 月底，累計營收金額為新台幣 12.96 兆元，較去年同期成長 8.54%，營收金額為歷年同期次高，另台股殖利率達 2.66% (加計股票股利為 2.77%)，截至今年 4 月底本益比約 23.67 倍，顯示台股基本面尚稱穩健。
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