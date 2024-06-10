華航5月營收創同期高 Q3旅運旺季全線平均訂位已達8成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-11 18:28

華航 (2610-TW) 今 (11) 日公布 5 月合併營收衝上 161.03 億元，月減 2.84%，年增 11.27%，創同期新高，華航表示，5 月處於客運的相對淡季，但仍維持第一季水準，目前第三季旺季全航線訂位率已達 80%，旅運需求相當強勁。

華航指出， 5 月是航空客運淡季，營收仍維持第一季水準，主要是因北美航線載客穩定，而受旅客喜愛的東南亞航點如峇里島、峴港、河內等也推動客收成長。

華航統計，今年整體客運班次年增 25%，隨著第三季旺季到來，暑期全航線訂位率達 80%，在密集班次和線上旅展等銷售推波助瀾下，看好客運熱度將持續攀高。

華航展現長程航線布局決心，7 月 14 日起直飛西雅圖航線，北美擴展為 6 個航點，包括美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約和加拿大溫哥華，其中，獨家直飛安大略可爭取高收益直飛客源，並透過綿密的區域航網搶占亞洲轉機市場，為華航營運版圖再添新動力。

華航也提到，5 月貨運收入 50.45 億元創今年最佳，月增 7.27%，年增 12.81%，主要是因電商和半導體機台空運供貨仍持續增加，艙位需求強勁，高價臨時貨源更多有挹注。