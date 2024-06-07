今夏汽油需求看旺 國際油價漲逾2%

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-11 00:02

國際油價周一 (10 日) 走揚，原因是受到今夏燃料需求上升的希望提振，然而又因美國降息預期減弱、美元走強，讓漲幅受限。

高盛分析師預估，布蘭特原油價格今年第三季將升至每桶 86 美元，夏季強勁的運輸需求將推動油市在第三季出現每日 130 萬桶的缺口。

截稿前，8 月到期的布蘭特原油價格上漲 2.15%，至每桶 81.33 美元；7 月到期的西德州原油期貨上漲 2.42%，至每桶 77.36 美元。

石油經紀商 PVM 分析師 Tamas Varga 表示，新的一周油價開始上漲，大西洋彼岸的投資人顯然對法國提前選舉導致的歐元疲軟和美元走強不屑一顧。 越來越多的人相信，隨著夏季駕駛季節的臨近，需求將會活躍起來，導致大量庫存流失。

上周油價連續第三周下跌，原因是外界擔心石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 從 10 月份開始取消部分減產的計劃將加劇供應增加。

儘管 OPEC + 減產，但石油庫存仍在上升，最近一周美國原油、汽油庫存均成長。能源顧問公司 FGE 也預期油價將反彈，到第三季將達到 80 美元左右。

FGE 表示：「我們仍預期市場將走強。但它可能需要從初步庫存數據中獲得令人信服的緊縮信號。」