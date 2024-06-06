國揚將積極提高辦公大樓推案營運比重至50%以上

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-07 17:37

上市建商國揚 (2505-TW) 今 (7) 日召開股東常會，通過每股配發現金 0.4 元，國揚總經理彭邵齡指出，現在營造成本漲不停、缺工造成住宅興建期變長、政策限制土地貸款成數，住宅案很難經營，廠辦相對來說成本較低，未來將積極投入廠辦市場。

國揚看好台灣未來整體投資環境發展，預期商用不動產需求將會持續熱絡，因 此國揚會把部份資源轉至商辦市場，目前國揚辦公相關商品開發已占在手案量比重達 50%，未來還會再提高。

對於商辦產品而言，彭邵齡指出，廠辦因為興建樓層較低、工程期相對短，週轉較快，也沒有代銷等費用，相對毛利率較高，將積極投入此一市場區塊。在住宅部分，國揚也並沒有放棄，但將會以合建、都更模式來長期經營。