兆豐金前5月大賺169.23億 EPS 1.18 元 續奪公股金控雙冠王
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-07 20:59
四家公股金控兆豐、第一、華南與合庫於今（7）日同步公布 5 月自結盈餘，兆豐金累計前 5 月合併稅後淨利為 169.23 億元，每股稅後盈餘 （EPS）為 1.18 元，仍為公股金控之首，。
兆豐金控 5 月合併稅前淨利為 32.50 億元、合併稅後淨利為 28.03 億元；累計合併稅前淨利 191.20 億元、合併稅後淨利為 169.23 億元，每股稅後盈餘 （EPS）為 1.18 元。
子公司兆豐銀行表現搶眼，5 月合併稅前淨利為 32.50 億元、稅後淨利為 28.03 億元；累計合併稅前淨利 191.20 億元、合併稅後淨利為 169.23 億元，每股稅後盈餘 （EPS）為 1.18 元
兆豐票券 5 月合併稅前淨利為 1.89 億元、合併稅後淨利為 1.42 億元；累計合併稅前淨利 11.45 億元、合併稅後淨利為 8.96 億元，每股稅後盈餘（EPS）為 0.59 元。
兆豐證券 5 月合併稅前淨利為 1.72 億元、合併稅後淨利為 1.51 億元；累計合併稅前淨利 13.27 億元、合併稅後淨利為 11.41 億元，每股稅後盈餘 （EPS）為 0.98 元。
兆豐產險 5 月單月則出現虧損，合併稅前淨利為 -2.14 億元，合併稅後淨利為 -1.72 億元，累計合併稅前淨利 0.14 億元、合併稅後淨利為 0.10 億元，每股稅後盈餘 （EPS）為 0.02 元。
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