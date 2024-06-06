兩度暫停交易！中國連兩天有新股暴漲 塑料製品商利安科技狂飆536%
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:06
中國股市今 (7) 日再度上演新股暴漲行情，塑料製品業者利安科技(300784-CN) 在深圳證交所科創板上市開高 253.99%，1 分鐘左右後飆漲 360.32%，首度觸發熔斷機制，恢復交易後再度大漲至 466.43%，二度暫停交易，盤中一度漲高 536%，終場收漲 348.76% 至每股人民幣 127 元。
《上海證券報》報導，利安科技上周二 (5 月 28 日) 開啓申購，發行價每股 28.3 人民幣，申購上限爲 1.4 萬股，本益比 22.4 倍，海通證券爲主要承銷商。若按照今日盤中最高價 180 元賣出，投資人中一簽可現賺 7.6 萬元。利安科技主要從事注塑產品以及精密注塑模具的研發、生產和銷售。
雖然今年 A 股上市節奏明顯變緩，但首日漲幅可觀，今年上市的 40 檔新股首日收盤平均漲超 130%，其中 21 檔新股收盤漲幅翻倍。從獲利水準來看，以中一簽 500 股計算，今年上市新股中，20 檔新股首日獲利超過 1 萬人民幣。
蘋果供應鏈廠商匯成真空周三 (5 日) 也登陸創業板，收盤大漲 752.95%，成交金額超過 12 億人民幣，盤中二度暫停交易，是今年新股首日漲幅最大股票。匯成真空發行價為每股 12.1 人民幣，按收盤價計算，中一簽現賺近 4.6 萬人民幣。
此外，頭頂北交所「920 第一股」光環上市的萬達軸承上周四 (5 月 30 日) 開高 174%，之後一路震蕩走漲，盤中一度漲高 257%，觸發熔斷機制，終場收漲 227.77% 至每股 67.98 人民幣，成交量 3 億人民幣。
根據招股說明書，利安科技客戶主要爲國內外知名企業及上市公司，例如羅技集團、海康集團、SpinMaster、物產中大集團、普瑞均勝、敏實集團、微策生物、艾康生物等。
過去三年，利安科技營收分別達到人民幣 4.68 億元、4.91 億元、4.69 億元，實現歸母凈利 0.67 億元、0.79 億元、0.76 億元。利安此次募集的資金將主要用於濱海計畫、消費性電子注塑件擴產項目，以及補充流動資金。透過募款運用，利安將持續擴大主要業務的經營規模，提高技術研發實力，並增強綜合競爭力。
濱海計畫包括玩具日用品類產品精密射出成型擴產項目、汽車配件類產品精密注塑件擴產項目、醫療器材類產品精密注塑件擴產項目及研發中心建設項目，分別打算投入 1.76 億、1.41 億、6989.73 萬、5721.23 萬人民幣，消費電子注塑件擴產計畫則打算投入 9671.38 萬人民幣。
不過，以發行價及 1406 萬股的發行數量計算，利安募金額約 3.98 億人民幣，扣除預計發行費用後淨額剩下約 3.32 億人民幣，較原先募資金額目標幾乎「腰斬」。
值得注意的是，利安科技在招股書中特別提醒投資人關注對大客戶銷售收入佔比較高的風險，該公司爲羅技集團及其供應商提供應用於滑鼠等消費性電子產品的注塑產品與精密注塑模具，向終端客戶羅技的銷售收入分別約爲 3.28 億、3.17 億跟 2.85 億人民幣，分別佔當期營收的 70.10%、64.50% 和 60.60%。
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