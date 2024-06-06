兩度暫停交易！中國連兩天有新股暴漲 塑料製品商利安科技狂飆536%

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:06

中國股市今 (7) 日再度上演新股暴漲行情，塑料製品業者利安科技(300784-CN) 在深圳證交所科創板上市開高 253.99%，1 分鐘左右後飆漲 360.32%，首度觸發熔斷機制，恢復交易後再度大漲至 466.43%，二度暫停交易，盤中一度漲高 536%，終場收漲 348.76% 至每股人民幣 127 元。

《上海證券報》報導，利安科技上周二 (5 月 28 日) 開啓申購，發行價每股 28.3 人民幣，申購上限爲 1.4 萬股，本益比 22.4 倍，海通證券爲主要承銷商。若按照今日盤中最高價 180 元賣出，投資人中一簽可現賺 7.6 萬元。利安科技主要從事注塑產品以及精密注塑模具的研發、生產和銷售。

雖然今年 A 股上市節奏明顯變緩，但首日漲幅可觀，今年上市的 40 檔新股首日收盤平均漲超 130%，其中 21 檔新股收盤漲幅翻倍。從獲利水準來看，以中一簽 500 股計算，今年上市新股中，20 檔新股首日獲利超過 1 萬人民幣。

蘋果供應鏈廠商匯成真空周三 (5 日) 也登陸創業板，收盤大漲 752.95%，成交金額超過 12 億人民幣，盤中二度暫停交易，是今年新股首日漲幅最大股票。匯成真空發行價為每股 12.1 人民幣，按收盤價計算，中一簽現賺近 4.6 萬人民幣。

此外，頭頂北交所「920 第一股」光環上市的萬達軸承上周四 (5 月 30 日) 開高 174%，之後一路震蕩走漲，盤中一度漲高 257%，觸發熔斷機制，終場收漲 227.77% 至每股 67.98 人民幣，成交量 3 億人民幣。

根據招股說明書，利安科技客戶主要爲國內外知名企業及上市公司，例如羅技集團、海康集團、SpinMaster、物產中大集團、普瑞均勝、敏實集團、微策生物、艾康生物等。

濱海計畫包括玩具日用品類產品精密射出成型擴產項目、汽車配件類產品精密注塑件擴產項目、醫療器材類產品精密注塑件擴產項目及研發中心建設項目，分別打算投入 1.76 億、1.41 億、6989.73 萬、5721.23 萬人民幣，消費電子注塑件擴產計畫則打算投入 9671.38 萬人民幣。

不過，以發行價及 1406 萬股的發行數量計算，利安募金額約 3.98 億人民幣，扣除預計發行費用後淨額剩下約 3.32 億人民幣，較原先募資金額目標幾乎「腰斬」。