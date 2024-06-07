〈財報〉陸消費復甦 美團Q1營收年增25%淨利暴增75億人民幣

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-07 09:01

中國電商平台美團 (03690-HK)周四 (6 日) 公佈今年第一季財報成績單，營收年增 25% 至人民幣 733 億元，高於去年同期的 586.2 億元，經調整凈利年增 36.4% 至 75 億元，新業務板塊營收也成長 18.5% 至 187 億元，虧損大降 45.2% 至 28 億元，主要受惠於美團精選業務聚焦營運提升及高品質成長。

中國《證券時報》報導，受益於經濟持續回暖和消費復甦，美團今年首季各項業務都取得穩健增長，營收年增 25% 至人民幣 733 億元，其中本地核心商業收入達到 546 億元。

美團的核心本地商業分部的經營利潤為人民幣 97 億元，新業務分部的經營虧損由去年同期的 50 億元減少至 28 億元，現金流 60 億元。今年首季，美團持有的現金及現金等價物跟短期理財投資分別為 508 億元和 878 億元。

美團執行長王興表示，今年以來，中國消費市場持續穩定恢復，公司各項業務也因此取得穩健發展。作為產業成長的受益者，美團將繼續堅定履行幫大家「吃得更好，生活更好」的使命，積極引領商品零售和服務零售業數位化轉型升級，相信未來各業務之間將產生更多的協同效應，持續為所有行業參與方創造更大價值。

美團即時配送業務在今年首季強勁成長，外賣業務年活躍使用者增至近 5 億，中高頻使用者的交易頻率年增率進一步走升，即時配送訂單數年增 28% 至 54.6 億筆。

餐飲外賣方面，美團支持數百萬商家和品牌順應不斷變化的消費趨勢，探索新的商業模式，賦能商戶的在線運營，同時為消費者提供更具性價比的選擇，像是「萬物到家」正成為新的大眾消費趨勢，美團閃購保持高速發展動能。今年首季，美團閃購日均訂單量達 840 萬，年活躍用戶數和交易頻率年增率均呈強勁成長態勢。

根據研究機構 ChinaIRN 數據，美團是中國最大配送平台，在 1 兆人民幣市場中，市佔率高達 69%。

財報還顯示，美團今年首季繼續圍繞「零售 + 科技」戰略，深耕中國消費市場及本地服務領域，研發投入 50 億人民幣，持續透過科技創新推動零售行業效率提升。今年首季使用者的年平均交易頻率穩定成長至 50 次以上，用戶數和商戶數也創下新高。

美團還抓住假日消費、家庭團聚等場景，透過直播、線上線下聯合促銷等為到店業務商戶提供更高效的行銷策略，為消費者精準提供多元化優惠服務，不僅滿足本地居民的日常需求，更涵蓋遊客和返鄉人群尋找本地店鋪和折扣需求，進一步深化消費者對美團提供高 CP 值供給的認知。

在上月的五一假期，「味蕾遊」、「縣域遊」等等成為消費新趨勢，美團全國餐飲食堂訂單量在假期前三天較去年同期成長逾 73%，部分餐廳排隊等位超過 1000 桌。小縣城、低線城市等小眾目的地客流在假期大幅成長，縣域本地生活服務消費年增率亦達 37%。

此外，美團也熱衷於在更多國際市場推出服務。繼去年在香港成功推出 KeeTa 服務後，今年 4 月又有報導指美團打算在沙烏地阿拉伯首都利雅德推出國際食品配送平台，這是美團首次在大中華區以外的地區擴張。