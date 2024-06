〈COMPUTEX〉圓剛攜戰略合作夥伴攻邊緣AI 推全新AI Box PC

Premium Go 系列包括三款多功能產品,X’tra Go GC515 是全球首個 Capture Dock,專為掌機的遊戲影像擷取、錄製而設計,能與市面上各種熱門掌機配合;Elite Go GC313Pro 具有 100W 快速充電功能和 1080p60 影像擷取,同時充電和擷取影像;Core Go GC313 可充電時透過 HDMI 在大螢幕上顯示影像,實現手機、掌機遊戲大螢幕播放、視訊會議分享、視訊通話。