〈COMPUTEX〉圓剛攜戰略合作夥伴攻邊緣AI 推全新AI Box PC

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-07 10:07

圓剛 (2417-TW) 於 COMPUTEX 2024 以「創意無限，連結世界」為主題，展示一系列突破性解決方案，其中，圓剛與戰略合作夥伴共同開發的邊緣 AI 產品，首度亮相全新的 AI Box PC。

圓剛表示，創新的 IP67 等級 OOB Box PC D135 系列，是與戰略合作夥伴共同開發的邊緣 AI 產品，搭載輝達 NVIDIA Jetson Orin NX 模組，並擁有卓越的內部加熱和外部強制排熱系統，在極端的環境條件下，確保能夠高效穩定運行，可適用於攝氏 80 度至零下 40 度的溫度範圍，還具備防水、防塵和防震功能。

除了創新嵌入式解決方案，圓剛另外也展示包括 Premium Go、HDMI 2.1, 4K 高階影音擷取卡、直播大師 Streaming Center、全方位的視訊會議工具等共五大應用。

Premium Go 系列包括三款多功能產品，X’tra Go GC515 是全球首個 Capture Dock，專為掌機的遊戲影像擷取、錄製而設計，能與市面上各種熱門掌機配合；Elite Go GC313Pro 具有 100W 快速充電功能和 1080p60 影像擷取，同時充電和擷取影像；Core Go GC313 可充電時透過 HDMI 在大螢幕上顯示影像，實現手機、掌機遊戲大螢幕播放、視訊會議分享、視訊通話。

「直播大師 Streaming Center」為各種實況直播設備，如影音擷取卡、網路攝影機和麥克風等提供一個直播控制中心，並具備 AI 虛擬背景、智慧降噪、專業色彩校正、一鍵音訊增強以及支援橫式和直式向直播畫面，大幅簡化直播工作流程。

HDMI 2.1, 4K 高階影音擷取卡方面，圓剛 AVerMedia 的 Live Gamer ULTRA 2.1(GC553G2) 和 Live Gamer 4K 2.1(GC575) 以其卓越的性能和視覺效果為遊戲直播帶來創新體驗。