AI股催油門 中小型、傳金輪動 台股後市樂觀挑戰2萬2關卡

鉅亨網記者陳于晴 2024-06-06 10:43

台股今 (6) 日大漲超過 400 點，再創歷史新高，蓄勢挑戰 2 萬 2 關卡，第一金小型精選基金經理人許維哲強調，台股經歷攻高沈澱期，資金行情助攻續漲，當股價大幅度拉回後都可以視為分批佈局機會點，美國尚未祭出降息政策，加上全球 AI 科技應用大催油門，中小型、傳產、金融股也有輪動，上演接棒行情機會，台股後市依然樂觀。

第一季美國 GDP 年增率放緩至 1.6%，創近一年半新低，不過 CPI 年增率攀升至 3.5%，許維哲表示，美國經濟軟著陸，不過通膨是否放緩仍待進一步觀察，也使得降息預期延後，目前利率政策考量點在控制通膨，而非引導就業，從 FedWatch 利率期貨數據觀察，投資人預期最快可能的降息時間點在 9 月，許維哲認為，在美國啟動降息前的金融市場，仍樂觀以待。

本周舉行 2024 COMPUTEX 台北國際電腦展，包括輝達、超微、英特爾等科技大咖皆來台，今年的展出主軸在 AI，也使得 AI 投資話題始終搶佔媒體版面，許維哲指出，過去在智慧型手機崛起的年代，產業界說「一顆蘋果救台灣」，現在則是變成黃仁勳、AI 救台灣。

台灣是 AI 的起點，AI 發展的四大關鍵包括：算力、數據、資金與人才，都看到台灣扮演關鍵角色，許維哲看好，台灣在 Edge AI、機器人等 AI 發展領域是最主要受惠標的。

許維哲說明，下半年台股動向的三大焦點包括：資金面觀察降息啟動時間點，降息的預期心理讓金融市場存在資金動能，在啟動降息之前，投資氣氛仍維持樂觀態勢；議題面則看 11 月美國大選，選情變化，過往在美國大選前，執政黨為維持選情優勢，可望引導行情偏多走勢，年底則要留意選後轉折期。

三是策略面，許維哲看好 AI 產業持續發熱，應用全面爆發，關鍵投資標的為機器人、散熱、AI PC，及半導體等，此外，傳產領域則看好受惠於股市上揚，營建買氣旺、金融股回溫，是科技股漲多沈澱期，資金轉向輪動受惠標的。