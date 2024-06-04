五大台股高息ETF比一比 00919奪配息能力、含息報酬雙冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-04 13:02

挾著高配息口號，台股高息 ETF 掀投資熱，讓存股族為之瘋狂，不過，配息率忽高忽低也讓投資人不知該如何選擇。市場法人表示，投資台股高息 ETF 可以觀察其是否有穩定的配息能力，關鍵指標就是從各家投信官網每天公布的基金淨值組成來解析。

其中，收益平準金 (現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔費用) 加上資本損益平準金 (已實現與未實現資本損益，以及已實現與未實現資本損益平準金) 占淨值比重越高，就代表該 ETF 可分配收益越多，也就越具有穩定配息能力。

觀察這 5 檔的最新淨值組成中，有機會作為配息來源的項目占比分別為 36.82%、34.72%、26.5%、41.15%、-2.35%，其中 00919 明顯占比最高，超過 4 成，因此，00919 日後最有機會維持高配息；若以今年來含息報酬率來看，00919 也是以 19.09% 居五檔之冠，為最佳息利雙收高息 ETF。

財富管理達人表示，各投信官網上每日的淨值組成為面額加收益平準金加資本平準金的總和，而收益平準金與資本平準金是可作為配息來源的項目，兩者相加後的數字除以面額的占比越高，就代表越具配息能力。

據了解，00919 第五次配息預估 0.7 元，創下新高，這五次配息紀錄發配金額分別為 0.54、0.54、0.55、0.66、0.7 元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，以 5 月 31 日配息期前公告日收盤價 25.74 元來計算，年化配息率高達 10.88%，連續五季衝破 10%，再度刷新台股 ETF 配息紀錄。