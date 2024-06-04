永豐6月4檔股債ETF將除息 00907年化配息率破10%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-04 19:54

根據永豐投信官網最新的收益分配期前公告，永豐優息存股 (00907-TW) 預計配發金額每受益權單位 0.288 元，依 6 月 3 日收盤價 16.39 元估算，年化配息率達 10.56%，同時公布另 3 檔美國公債 ETF 預估配息金額，分別為永豐 10 年期以上美元 A 級公司債 (00836B-TW)0.34 元、永豐 1-3 年美公債 (00856B-TW)0.45 元及永豐 20 年期以上美國公債 (00857B-TW)0.21 元。

永豐投信表示，本月永豐將除息的 ETF 均在 6 月 25 日除息，想參與該次配息的投資人，最晚須於 6 月 24 日前買進或持有，本次配息預計將在 7 月 19 日發放。

永豐優息存股 ETF 經理人林永祥表示，近期股市由電子股領先起漲，隨後傳產、金融等類股接力輪動，帶動大盤創下歷史新高。00907 相較於市場上其他熱門高股息 ETF，最主要的特色是其成分股排除電子股，僅選擇產業相對穩定的金融及傳產股，因此當資金輪動至電子以外產業時，可望有所表現，建議投資人可以在 ETF 的投資組合當中加入這類型排除電子股的 ETF，降低單一產業風險，當類股輪動時，也能參與成長機會。

此外，林永祥指出，市場投資人高度期待今年聯準會將啟動降息循環，雖降息時間一再遞延，但今年降息已是普遍共識，債券資產吸引力大增，尤其以長天期債券相對於短天期債更具有資本利得優勢，隨著降息預期時間點愈近，可以逐步增持長天期債券部位，而一般投資人最簡便投資美國公債的投資管道，則可以透過投資長天期美公債 ETF 來達成，且不會受限於資金規模大小。