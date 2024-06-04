00713年化配息率衝10% 近一季績效稱冠擊敗四大人氣高息ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-04 09:48

AI 教父黃仁勳熱潮，帶動台股全線走勢，大盤繼 5 月上漲後，6 月開門第一天再大漲 362 點，低波動因子的高股息 ETF 成為加碼重點，其中，5 月以來唯一每日皆獲淨申購的元大台灣高息低波 (00713-TW)，近一季績效報酬擊敗四大高股息 ETF，3 日並公布本季配息 1.5 元，換算年化配息率達 10.4% 新高，讓網友直喊「存股退休就靠它」、「高股息中就是 00713 敢愈漲愈買」。

據元大投信 3 日官網公告，00713 本季預估配息金額 1.5 元，將於 6 月 19 日除息，想參與配息的投資人，最晚在 6 月 18 日前買進並持有，而配息發放日則在 7 月 15 日。

截至 5 月 31 日，00713 最新淨值 57.27 元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達 24.81 元，為高股息 ETF 中最高，吸引不少投資人青睞其賺取價差潛力，今年以來創新高天數是高股息 ETF 中最多、近一季績效 13.2%，超越 00919 的 8.9%、0056 的 7.4%、00929 的 6.9% 以及 00878 的 6.6%，加上低波動因子選股有助長期持有信心，在台股挑戰新高的 5 月，00713 更是唯一連續每日獲淨申購的高股 ETF。

00713 抗波動實戰績效深獲股民青睞，根據 PTT《Stock》網友們深度分析，認為面對大盤持續創高，存股與其追漲多出的那一點點漲幅，倒不如同步防守回檔風險。不少網友有共鳴表示「00713 隨時可以」、「713 在大盤噴出時會漲，大跌時更知道好」。

專家指出，面對台股大盤再創歷史新高，參與漲勢同時如何控制波動甚為重要。00713 指數編製除了篩選高股息，亦會針對個股本益比進行評估，定期成分股調整時會自動進行高賣低買，近三年報酬風險比 (Sharpe Ratio) 為全體台股主被動基金排名第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。