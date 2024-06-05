〈COMPUTEX〉美光HBM搶市 2025財年目標市佔達25%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-05 19:08

輝達 (NVDA-US) 積極採用高容量 HBM，強化自家 AI 晶片，並選定 SK 海力士、三星 (005930-KR) 與美光 (MU-US) 作為三家合作夥伴；美光 (MU-US) 今 (5) 日表示，目前正積極強化技術並同步擴充產能，期望在 FY24 會計年度 HBM 市占達 20-25%，到 FY25 會計財年末，市佔率目標達 25%。

針對 HBM 產能布局，美光指出，公司產能布局全球，日本廣島也是考慮擴充地點之一，目前 HBM3e 進展順利，預期未來將貢獻一定獲利，市佔率也會跟現有市佔率差不多，強調客戶對公司的 HBM3、HBM3e 都很有興趣。

美光也說，公司也正著手開發 HBM4，會考慮採用包括混合鍵合 (Hybrid Bonding) 在內等相關技術，目前一切都在研究中，也補充自家 HBM3e 會成功是因為公司具備先進封裝、設計的能力，並整合自家製程，讓產品進入市場的時程能夠維持領先地位。

另外，美光今日也宣布推出基於 1β (1-beta) 製程的 GDDR7 繪圖記憶體，技術從 PAM4 轉換成 PAM3，打造最高速度達每秒 32 Gb，同時其系統頻寬提升至 1.5 TB/s 以上，頻寬相較前一代 GDDR6 高出 60%，並擁有四個獨立通道，提供最佳化工作負載與更快的回應速度、更流暢的遊戲體驗並顯著縮短處理時間。