球頭廠大田精密啟動赴越南設廠案 投資金額3.2億元明年量產
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-05 21:09
高爾夫球頭廠大田精密 (8924-TW) 今 (5) 日召開股東會，董事長李孔文並宣布啟動越南投資案，將投資 1000 萬美元（新台幣 3.2 億元）設廠，最快 2025 年中投產。規劃產能初期每月能為 10 萬支。
大田的越南投資案，主要因應客戶要求在兩岸之外供貨的要求。而目前高爾夫球具廠復盛應用 (6670-TW)、明安 (8938-TW) 都已在越南設廠並積極擴大經營規模。
同時，大田今天並公布 5 月營收為 4.81 億元，為近 15 個月來新高，月增 10.86%，年增 36.58%，2024 年 1-5 月營收為 19.17 億元，年增 2.31%，2024 年累計營收在 5 月正式轉正。
李孔文並指出，經過長達一年的庫存去化後，在客戶群積極下單，今年前 5 月營運表現優於去年同期，相信下半年會比上半年更好，2024 年全年會比 2023 年有更 好的表現 。
大田 2023 年全年稅後純益 4.07 億元，每股純益 4.85 元；擬配發現金股利 4.3 元，將在明 (6) 日除息交易。
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