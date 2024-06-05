雲達攜手三星簽署MOU 展開資訊科技解決方案合作

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-05 17:00

廣達 (2382-TW) 旗下雲達科技 (QCT) 今 (5) 日宣布，攜手三星 (005930-KR) 簽署合作備忘錄，雙方在資訊科技解決方案上，展開軟硬體方面的合作，初期聚焦於採用 EDSFF E3.S 外型規格的 Compute Express Link(CXL)2.0，共同識別應用案例以提升市場效率。

雲達指出，三星與英特爾 (INTC-US) 在 2023 年成功開發首批 CXL 2.0 DRAM 模組。三星的最新 CXL 2.0 DRAM 模組將採用 E3.S 外型規格，記憶體容量最高可達 256 GB，可支援 PCIe 5.0 × 8 介面。QCT 最新世代的伺服器主機板支援 CXL 2.0 規格和 E3.S 介面，可直接連接這些模組，擴充 QCT 伺服器的記憶體容量及頻寬。

雲達提供完整的伺服器和解決方案，為多樣化的資料中心工作負載提供最佳性能與關鍵算力，也透過與生態系夥伴合作，催生不同產業的各種 AI、HPC 及邊緣運算應用案例。

雲達總經理楊麒令說，這份協議將加速雲達在自家最新 QuantaGrid 伺服器上採用三星 CMM-D 記憶體模組的腳步，而這將有機會為整個產業帶來幫助。

三星電子新事業規劃團隊副總裁 Jangseok Choi 表示，三星做為 CXL 聯盟董事會成員，一直和其他成員密切合作，包括全球資料中心、伺服器業者、晶片業者等生態系夥伴。Jangseok Choi 進一步指出，三星與雲達在 CXL 2.0 的夥伴關係就是一個絕佳例子，透過合作加速生態系採用 CXL 記憶體解決方案的腳步。