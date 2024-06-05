鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至34.07元，預估目標價為915元
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 08:11
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2024年EPS預估：中位數由34.62元下修至34.07元，其中最高估值39.6元，最低估值30.64元，預估目標價為915元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|39.6(39.6)
|58.43
|72.37
|最低值
|30.64(30.64)
|39.74
|49
|平均值
|34.68(34.87)
|47.61
|58.54
|中位數
|34.07(34.62)
|45.3
|56.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|17,529,000
|21,489,000
|26,437,000
|最低值
|15,856,030
|17,924,560
|19,900,000
|平均值
|16,593,460
|19,588,990
|22,100,500
|中位數
|16,566,690
|19,397,390
|21,213,770
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|25.73
|61.35
|66.29
|44.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,769,072
|20,055,284
|19,994,646
|15,279,588
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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