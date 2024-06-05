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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至34.07元，預估目標價為915元

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 08:11

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2024年EPS預估：中位數由34.62元下修至34.07元，其中最高估值39.6元，最低估值30.64元，預估目標價為915元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值39.6(39.6)58.4372.37
最低值30.64(30.64)39.7449
平均值34.68(34.87)47.6158.54
中位數34.07(34.62)45.356.12

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值17,529,00021,489,00026,437,000
最低值15,856,03017,924,56019,900,000
平均值16,593,46019,588,99022,100,500
中位數16,566,69019,397,39021,213,770

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS25.7361.3566.2944.86
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,769,07220,055,28419,994,64615,279,588

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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