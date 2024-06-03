黃仁勳旋風來襲，供應鏈成送分題？今日盤後重點一文速看
鉅亨研報 2024-06-03 16:16
1. 通膨壓力緩解, 為央行啟動降息提供正向的訊號，美股 (01) 日四大指數漲跌互見，道瓊指數勁揚逾 570 點，創下今年以來最好的交易日。
2. 台股 (3) 日周一開高走高，玻璃陶瓷、半導體、電子類股買盤點火，指數一度衝上 21612.54 點, 漲逾 430 點，尾盤賣壓收斂，終場指數上漲 362.54 點，收復 5 日、10 日線，收 21536.76 點，成交量為 4333 億。
3.「黃仁勳概念」強勢猛攻，IC 設計族群創意 (3443-TW)、金麗科(3228-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)；封測族群典範(3372-TW)、京元電(2449-TW)；電腦週邊概念股麗臺(2465-TW)、圓剛(2417-TW)、精英(2331-TW) 等表現亮眼。
延伸閱讀：
1. 機器人概念股還值得關注嗎？是否熱過頭？輝達財報、黃仁勳欽點加持，3 重點綜觀 AI 次族群｜豐學 PRIME 精選摘要
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇