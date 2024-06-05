鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至15.06元，預估目標價為1500元
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 08:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.14元下修至15.06元，其中最高估值23.78元，最低估值13.86元，預估目標價為1500元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|23.78(23.78)
|28.59
|50.24
|最低值
|13.86(13.86)
|13.96
|27.25
|平均值
|16.06(16.18)
|22.18
|38.81
|中位數
|15.06(15.14)
|23.02
|38.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2,081,110
|2,839,380
|3,910,670
|最低值
|1,878,000
|2,213,000
|2,818,000
|平均值
|1,960,280
|2,518,470
|3,373,500
|中位數
|1,951,000
|2,502,000
|3,391,850
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.6
|12.16
|8.12
|10.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,612,337
|1,360,165
|1,011,879
|981,016
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇