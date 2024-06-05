鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估下修至3.24元，預估目標價為38.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 08:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對中信金(2891-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.27元下修至3.24元，其中最高估值3.44元，最低估值2.74元，預估目標價為38.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.44(3.44)
|3.87
|3.84
|最低值
|2.74(2.74)
|2.89
|3.15
|平均值
|3.16(3.17)
|3.27
|3.47
|中位數
|3.24(3.27)
|3.22
|3.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|242,762,000
|245,624,000
|225,243,500
|最低值
|162,548,000
|165,637,000
|180,703,670
|平均值
|192,339,440
|194,229,290
|195,211,910
|中位數
|190,021,000
|177,043,830
|189,714,990
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.82
|1.55
|2.73
|2.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|136,576,427
|139,252,299
|186,057,824
|194,406,321
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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