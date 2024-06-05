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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估下修至3.24元，預估目標價為38.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 08:11

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對中信金(2891-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.27元下修至3.24元，其中最高估值3.44元，最低估值2.74元，預估目標價為38.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.44(3.44)3.873.84
最低值2.74(2.74)2.893.15
平均值3.16(3.17)3.273.47
中位數3.24(3.27)3.223.43

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值242,762,000245,624,000225,243,500
最低值162,548,000165,637,000180,703,670
平均值192,339,440194,229,290195,211,910
中位數190,021,000177,043,830189,714,990

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.821.552.732.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		136,576,427139,252,299186,057,824194,406,321

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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