鴻海法說、台股創高周線收漲549點、MSCI調整結果出爐 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-18 11:20

鴻海周二 (14 日) 召開法說會，第一季雙率雙升，獲利年增逾 7 成；台股大盤指數周四 (16 日) 再創新高，最高漲至 21515.52 點，周線長紅漲 549 點；MSCI 調整結果周三 (15 日) 出爐，台股在本次 MSCI 調整權重中，調升 0.03%，以下為本周大事回顧：

〈鴻海法說〉Q1 雙率雙升 純益 220 億元年增 7 成 EPS1.59 元

鴻海 (2317-TW) 周二 (14 日) 召開法說並公告第一季財報，毛利率、營益率無論相較前季還是去年同期，都繳出雙率雙升的表現，加上業外虧損收斂，稅後純益 220.09 億元，季減 59%、年增 72%，每股純益 1.59 元。

展望第二季，經營團隊認為，季、年均顯著成長，季節性增幅將優於過往三年平均；全年維持前次法說預估，但受惠 AI 伺服器需求強勁，能見度有較先前提升。

此外，經營團隊表示，受惠 AI 伺服器需求強勁，帶動整體訂單能見度優於前次法說；全年來看，AI 伺服器可望逐季向上，且一般伺服器、網通產品也看到回升。

至於在電動車布局上，鴻海 (2317-TW) 表示，在日本取得了迅速的進展，目前擁有兩個 CDMS 客戶，預計下半年陸續簽約，美國客戶明年也會有進展。在車款方面，除了持續提升 MODEL C 交付速度外，MODEL B 也預計明年上半年量產。

台股大盤指數再創高 周線長紅大漲 549 點

台股周四 (16 日) 在電、金、傳同步強漲帶動下，最高一度大漲 368 點達 21515.52 點，終場漲幅收斂至 157.05 點，收在 21304.26 點。不過在連續上漲 4 個交易日且改寫新高之後，周五 (17 日) 量縮壓回，收盤指數終場小跌 45.79 點，收在 21258.47 點，同時，台股本周周線收長紅大漲 549.63 點或 5.65%。

〈MSCI 調整〉台股權重 2 升 1 降 5/31 盤後生效 奇鋐、華城納成分股

MSCI 明晟周三 (15 日) 公布最新半年度調整結果，台股在本次 MSCI 調整權重中，調升 0.03%，台灣指數成分股此次新增奇鋐 (3017-TW)、華城 (1519-TW) 2 檔，刪除力積電 (6770-TW)、南電 (8046-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 3 檔，將在 5 月 31 日收盤生效。

台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.73% 上調至 1.74%，調升 0.01%，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 17.09% 下調至 17.07% 調降 0.02%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 19.92% 上調至 19.95%，調升 0.03%。

中信金重大人事案！辜仲諒重返董事會 吳一揆回鍋任副董

中信金 (2891-TW) 周五 (17 日) 發布重訊，公告仲遠投資及宜詮投資法人董事將由中信慈善基金會董事長辜仲諒及中信金前總經理吳一揆出任，任期至 2025 年 6 月 16 日，辜仲諒暌違 17 年重回金融圈核心，而吳一揆此次回鍋，被推舉為中信金副董事長。

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