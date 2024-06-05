美股重點新聞摘要2024年06月05日
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 08:27
今日操盤前瞻
南韓 Q1 GDP 修訂值
中國 5 月財新 PMI
美國 5 月 ADP 新增就業、ISM 非製造業指數
蘋果 AI 秀 WWDC 揭幕 料將引燃 iPhone 16 升級週期
投資銀行摩根大通 (JP Morgan) 週二 (4 日) 發布報告認為，投資人將對蘋果未來增長放寬心，因為蘋果將人工智慧和隱私保護結合在一起，將意味著在整個 2025 年，大批用戶將升級到新款 iPhone 16。閱讀全文...
拜登接受時代雜誌專訪 稱不排除動用武力保護台灣
上月共軍舉行環台軍演後，美國總統拜登在接受《時代》雜誌專訪時指出，不排除動用武力保護台灣的可能性。閱讀全文...
AI 伺服器帶旺 Q2 營收 慧與上調全年財測 盤後勁揚逾 17%
隨著用於處理人工智慧 (AI) 作業的伺服器銷售大幅成長，慧與科技 (HPE-US) 上季營收表現超出市場預期，並調升全年財測，帶動盤後股價勁揚逾 17%。閱讀全文...
馬斯克：特斯拉今年買輝達晶片 約支出 30 億至 40 億美元
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克週二 (4 日) 在 X 上發文稱，特斯拉今年可能會花費 30 億至 40 億美元購買輝達硬體，低於他先前預測的 100 億美元。閱讀全文...
- 海外賞屋考察團啟動！專家解析澳洲購屋流程
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇