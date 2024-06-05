美股重點新聞摘要2024年06月05日

今日操盤前瞻

蘋果 AI 秀 WWDC 揭幕 料將引燃 iPhone 16 升級週期

投資銀行摩根大通 (JP Morgan) 週二 (4 日) 發布報告認為，投資人將對蘋果未來增長放寬心，因為蘋果將人工智慧和隱私保護結合在一起，將意味著在整個 2025 年，大批用戶將升級到新款 iPhone 16。閱讀全文...