〈紐約匯市〉DXY自數月低點反彈 日元升至3周高位 商品貨幣承壓

鉅亨網編譯林薏禎 2024-06-05 05:47

隨著投資人在關鍵的非農就業報告出爐前獲利了結，美元指數周二 (4 日) 自近兩個月低點反彈，但在數據顯示 4 月 JOLTS 職位空缺降至逾三年新低後，回吐多數升幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.08%，報 104.13，但盤中一度貶破 104，創 4 月 9 日以來最低。

報告顯示，美國 4 月 JOLTS 職位空缺數意外減少 29.6 萬，至 805.9 萬個，創 2021 年 2 月以來新低。非農就業報告即將在周五 (7 日) 出爐，市場預估 5 月將新增就業 18.5 萬，高於 4 月的 17.5 萬。

除了 JOLTS 報告以外，美國日前公布製造業活動連續兩個月放緩，營建支出意外下滑。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示：「雖然美元起初因 JOLTS 數據而下滑，但看起來已在收復失地，前一日下跌後，今日仍有望收漲。聯準會 (Fed) 不斷重申央行正在尋求就業市場疲軟跡象，而今日的 JOLTS 數據表明，就業市場最終可能朝著他們所希望的方向發展。就算職位空缺減少不一定是件好事，但 Fed 可能會很開心看到這一點。」

另一方面，在運輸設備需求推動下，美國 4 月工業訂單連續三個月成長，成長率達 0.7%，高於經濟學家此前預測的 0.6%。

歐元止步連三紅，下跌 0.2% 至 1.0879 美元。日元連二升，上漲逾 0.8%，至 154.84 日元兌 1 美元，為 4 月中旬以來最高。

日本央行 (日銀) 官員警告，當局正在密切關注匯率走勢，且根據彭博報導，日銀將於下周政策會議討論縮減購債問題。道明證券 (TD Securities) 分析師表示，這可能會在未來幾周內推高殖利率，並且可能在 7 月升息之前發生。

道明證券外匯和宏觀策略師 Alex Loo 說，鑑於印度盧比和墨西哥披索在大選結果出爐後走低，投資人也可能對利差交易進行平倉，因此導致日元和瑞士法郎在今天的交易時段中大幅上漲。

在利差交易中，投資人借入日元或瑞士法郎等利率較低的貨幣，並買進利率較高的新興市場貨幣。

墨西哥披索延續貶勢，但跌幅沒有前一天的 4% 那麼大。截稿前，墨西哥披索下跌 1.1%，報 17.8675 披索兌 1 美元。

印度盧比持續走軟，貶逾 0.5%，至 83.5040 盧比兌 1 美元。由印度總理莫迪領導的執政黨將失去國會多數席次，後續情勢目前仍不明朗。

英鎊盤中觸及 3 月中旬以來最高後，後續由升轉貶，截稿前下跌 0.3% 至 1.2768 美元。

瑞士法郎連四個交易日走高，截稿前升逾 0.6%，至 0.8901 瑞郎兌 1 美元，為 3 月 21 日以來最高。稍早數據顯示 5 月瑞士通膨年增率持穩在 1.4%。

油價下跌也對匯市造成影響，因投資人擔心今年稍晚美國需求走軟，恐導致供過於求。

澳幣下跌近 0.6% 至 0.6649 美元，挪威克朗貶 1.1%，至 10.5581 克朗兌 1 美元，顯示商品貨幣承壓。

截至台灣時間周三 (5 日) 約 6:00 價格: