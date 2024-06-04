彰銀證券定期定額36檔新上線 11月底前申購即送500抵用金 新開戶另送400元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-04 12:29

彰化銀行 (2801-TW) 證券提供便利多元的線上證券金融服務，推出證券定期定額受託買賣業務，並舉辦「定期定額財富自由 證券 Give Me Five」活動，凡於 11 月底前申購符合條件，可獲得「嗨 Five 禮」500 元抵用金。首次於彰銀開集保戶的另有「新戶禮」及「滿額禮」共 400 元抵用金，活動 9 月底截止。

彰化銀行證券定期定額系統已上線，精選證交所公布證券定期定額熱門投資標的共 36 檔。投資人可指定在每月 5 日、15 日或 25 日定期定額約定日買進指定投資標的，最低申購金額新臺幣 3,000 元起，透過長期投資可協助客戶降低平均成本、分散風險，逐步累積財富。

彰化銀行證券表示，本次推出的定期定額專屬優惠，自即日起至 113 年 11 月 30 日止之新戶或舊戶，凡於 113 年年底前透過線上平台 (證券下單網頁或手機淘金王 APP) 完成首筆定期定額有價證券申購並經成功扣款者，即享「嗨 Five 禮」最高 500 元下單手續費抵用金及定期定額手續費 28 折超值優惠，最低新臺幣 1 元起。

此外，為吸引 18 歲上的年輕族群，彰銀推出「證券線上 好運龍總來」活動，只要未曾於彰化銀行證券開立集保帳戶的投資人，線上辦理開立證券集保戶，凡下單符合條件，可獲得「新戶禮」及「滿額禮」共 400 元抵用金，免出門即享好康證券下單優惠。