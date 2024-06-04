能率創新旗下創投入股智寶國際10%股權 布局AI影像生成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-04 16:34

能率創新 (5392-TW) 旗下能率亞洲資本公司看好近年興起的 AI 相關產業，終端應用開始滲透進入消費者市場，能率創新旗下能率亞洲資本公司參與現增入股智寶國際開發公司 10% 股權，運用智寶國際開發公司在日本動漫遊戲及 IP 平台優勢，可以開展更多營運及投資上合作機會。

智寶國際開發為專業動漫遊戲 IP 開發及管理公司，長期經營日本動畫（Anime）、漫畫（Comics）與電子遊戲（Games）等 ACG 市場，與日本相關產業公司多有連結，因此有利於取得日本 ACG 市場 IP 版權及周邊授權發展，也能協助台灣企業進軍日本 ACG 市場，也因其在日本產業連結的優勢，吸引了台灣大 (3045-TW)2023 年投資 31.5% 股權。

此外，因動畫設計產業屬於勞力密集產業，智寶國際深知此產業痛點，因此在今年 AI 產業爆發之際，與 IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 合作攜手推出「AI 動畫助手－AIFRED」導入動畫製作流程，動畫師只需將能量與時間專注在關鍵畫面與創意發想上，其他所需的畫面則由「AI 動畫助手－AIFRED」自動生成，不只能節省 20% 以上的動畫製作時間，更能透過自動補幀的方式實現手繪動畫 60FPS 的表現、不僅更流暢、更具可看性。夾帶著前述優勢，智寶國際開發公司也正朝向資本市場進行規劃，計畫明年進行上市櫃。