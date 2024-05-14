夏普堺工廠停產轉型AI資料中心 劉揚偉：鴻海將協助實現輕資產化目標

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-14 19:41

針對夏普 (Sharp) 面板事業堺工廠 (SDP) 停產，身為大股東的鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日表示，堺工廠將轉型為人工智慧 AI 資料中心，未來將協助夏普推動實現輕資產化的目標。

夏普今日下午在日本舉行中期營運方針發表，鴻海董事長劉揚偉也以夏普最大股東代表身分、透過錄影方式發言。

劉揚偉表示，SHARP 獨特的創新技術和百年的品牌，在全球市場上是非常少有的，大家最關心的堺工廠將會得到積極處理，轉型為 AI 數據中心，共同推動 SHARP 實現輕資產化的目標。

劉揚偉指出，面對全球局勢的變動和後疫情挑戰，鴻海始終堅定支持 SHARP，幫助它尋找利基，突破困境，加速從虧損走向盈利，SHARP 最壞的時間過去了，未來只會越來越好。

他也透露，從去年 7 月開始，每個月都會親自到日本，待上一周，親自地參與 SHARP 在策略轉型方面的討論，並提出經營上的相關建議，直接與 SHARP 的員工和管理層對話。這樣的溝通，能夠更清楚地掌握市場的變化和即時地提出合適的對策。