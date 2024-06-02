〈黃仁勳開講〉首揭露下一代平台Rubin 搭載HBM4預計2026年量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-02 21:18

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (2) 日除了介紹新平台 Blackwell GPU，也首度揭露下一代平台名稱，稱為「Rubin」，預期將在 2026 年進入量產，並搭載 HBM4，據了解，Rubin 也將採用台積電 3 奈米製程。

輝達此次揭露自家最新產品規劃，繼前兩年推出的 Hopper 平台後，今年正式進入 Blackwell 平台，包括 Blackwell GPU、NVLink 5 Switch、CXB SuperNIC 以及相對應的乙太網晶片，並在明年推出 Blackwell Ultra GPU，同樣採用 HBM3e。