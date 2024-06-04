〈台積電股東會〉都說台積電晶圓最貴 魏哲家：其實最便宜 還有空間往上調整

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-06-04 14:17

針對 AI 帶動的風潮，魏哲家說，現在 AI 才剛開始，生活中會有越來越多 AI 應用，就如同輝達執行長黃仁勳所說前途一片光明，台積電也認同，且台積電技術領先，會持續保持該優勢，並在未來幾年持續佔據領先地位。

魏哲家強調，台積電與競爭者不一樣的地方是技術製程是每年都更新，同樣都是 3 奈米，但 3 奈米每年推出更優化的製程，是台積電忠實執行的策略，客戶每年也都很快樂，因為客戶的產品每年也都在進步。