〈台積電股東會〉都說台積電晶圓最貴 魏哲家：其實最便宜 還有空間往上調整
鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-06-04 14:17
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (4) 日召開股東會進行董事改選，會後也快速推選總裁魏哲家為新任董事長，魏哲家會後受訪指出，市場都說台積電的晶圓價格最貴，但以客戶拿到的裸晶 (Die) 來看，台積電的價格是最便宜的，因此台積電還有空間可以往上調整，針對是否很快調漲價格，則笑答「希望」。
針對 AI 帶動的風潮，魏哲家說，現在 AI 才剛開始，生活中會有越來越多 AI 應用，就如同輝達執行長黃仁勳所說前途一片光明，台積電也認同，且台積電技術領先，會持續保持該優勢，並在未來幾年持續佔據領先地位。
魏哲家強調，台積電與競爭者不一樣的地方是技術製程是每年都更新，同樣都是 3 奈米，但 3 奈米每年推出更優化的製程，是台積電忠實執行的策略，客戶每年也都很快樂，因為客戶的產品每年也都在進步。
至於會不會採用輝達 (NVDA-US)AI 平台強化製造能力，魏哲家坦言，曾跟黃仁勳抱怨輝達的東西太貴，不過的確有價值，因此台積電也會向他秀出公司的價值，再度呼應先前提到有意調漲晶圓價格一事。
另外，隨著 AI PC 成為本屆 COMPUTEX 焦點，魏哲家說，過去英特爾 (INTC-US) 帶領處理器速度每年更新，但現階段能源消耗已成為另外一種速度，而 Arm 在這部分佔有優勢，台積電製程在省電、速度恰好都是領先，包括英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US)、超微 (AMD-US) 與輝達等都在台積電下單。
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