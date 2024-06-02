〈黃仁勳開講〉輝達攜手台廠9大咖 打造Blackwell AI資料中心

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-02 21:47

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (2) 日宣布，攜手台廠 9 家大咖，打造 Blackwell 架構的系統，藉此幫助企業建立 AI 工廠和資料中心，推動下一波生成式 AI 發展，更在演講最後，將 7 家產品從舞台中央升起。

黃仁勳表示，下一次工業革命已經展開，企業與國家正在與輝達合作，將耗資上兆美元的傳統資料中心改為採用加速運算技術，並且建立新型資料中心，也就是 AI 工廠，以生產新的商品，從伺服器、網路和基礎設施製造商，再到軟體開發商，整個產業上下都在為迎接 Blackwell 架構做好準備，以加速各個領域由 AI 驅動的創新。