〈黃仁勳開講〉輝達攜手台廠9大咖 打造Blackwell AI資料中心
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-02 21:47
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (2) 日宣布，攜手台廠 9 家大咖，打造 Blackwell 架構的系統，藉此幫助企業建立 AI 工廠和資料中心，推動下一波生成式 AI 發展，更在演講最後，將 7 家產品從舞台中央升起。
黃仁勳指出，華擎 (3515-TW) 旗下永擎電子、華碩 (2357-TW)、技嘉(2376-TW)、鴻海(2317-TW) 旗下鴻佰科技、英業達 (2356-TW)、和碩(4938-TW)、廣達(2382-TW) 旗下雲達、美超微 (SMCI-US)、緯創(3231-TW) 及緯穎 (6669-TW) 將利用輝達 GPU 和網路技術，推出雲端、地端、嵌入式和邊緣 AI 系統。
黃仁勳表示，下一次工業革命已經展開，企業與國家正在與輝達合作，將耗資上兆美元的傳統資料中心改為採用加速運算技術，並且建立新型資料中心，也就是 AI 工廠，以生產新的商品，從伺服器、網路和基礎設施製造商，再到軟體開發商，整個產業上下都在為迎接 Blackwell 架構做好準備，以加速各個領域由 AI 驅動的創新。
黃仁勳說，為滿足各種類型的應用需求，產品範圍將從單一 GPU 到多 GPU、從 x86 架構到採用 Grace 架構的處理器，以及從氣冷技術再到液冷技術，都有相對應的供應商配合。
此外，黃仁勳也直接點名相關供應商，包括晶圓代工的台積電 (2330-TW)(TSM-US)，還有其他關鍵零組件的安費諾(Amphenol)、奇鋐(3017-TW)、訊凱國際(Cooler Master)、Colder Products Company(CPC)、丹佛斯(Danfoss)、台達電(2308-TW) 及光寶科 (2301-TW) 等業者提供的伺服器機架、電力輸送、冷卻解決方案。
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