〈COMPUTEX〉光寶首度展示GB200 NVL72 專為Blackwell打造高效電源系統

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-04 09:27

電源廠光寶科 (2301-TW) 參展 COMPUTEX 首次展示輝達 (NVDA-US)NVIDIA GB200 NVL72，專為 Blackwell 打造的高效電源系統，提供高密度的電源解決方案，協助客戶加速 AI 伺服器機櫃整合，打造一站式 AI 系統解決方案。

光寶說明，專為 NVIDIA Blackwell 架構打造的高效電源系統，由光寶在台灣設計製造，符合最新的 NVIDIA MGX 機架規格並兼容 ORv3 第三版開放機架標準，整合櫃中櫃 (canister)、1400 安培匯流排 (busbar) 與機架式電源 (power shelf)，提供高功率密度的電源解決方案，助攻 AI 時代不斷提升的高階運算量能。

光寶也投入研發符合 NVIDIA Blackwell 平台的液冷系統，預計推出 2 款由 NVIDIA Blackwell 驅動的液冷方案，包括 liquid to liquid(水對水)in-row CDU 600kW(一對多智能冷卻主機)，以及 liquid to air(水對氣)100kW sidecar(櫃式氣冷)，滿足資料中心高階運算的需求。