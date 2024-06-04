Gogoro獲潤泰注資5000萬美元 推展全球業務
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-04 11:40
Gogoro(GGR-US) 今 (4) 日宣布，與 Gold Sino Assets Limited 簽署股份和認股權證認購協議，此項交易將在未來幾天內完成，而取得的資金 5000 萬美元，將持續投注於推動 Gogoro 在台灣和全球市場的業務拓展。
根據該協議，Gogoro 將向 Gold Sino 發行 (1)32,516,095 股普通股，每股市值為 0.0001 美元，總金額為 5000 萬美元，即每股購買價格約為 1.5377 美元；(2) 認股權證，以每股 1.6915 美元 (可能視相關條款進行調整) 購買 10,838,698 股普通股。
Gold Sino 和潤泰集團總裁尹衍樑表示，Gogoro 持續引領都會二輪交通轉型，致力於打造更智慧、永續和便利的未來城市。
Gogoro 說明，在台灣及全球市場業務不斷成長，確保擁有高效營運的資源和靈活性至關重要。
Gogoro 創辦人暨執行長陸學森進一步說，尹衍樑、GoldSino 和潤泰集團為 Gogoro 的創立與發展提供最堅定的支持，雙方對透過智慧移動和潔淨能源打造永續城市，抱持共同理念，這項投資是對 Gogoro 商業模式可行性和全球市場拓展願景的有力證明。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇