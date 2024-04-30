〈光寶科法說〉Q1 EPS 1.04元 高價值事業具成長動能 Q2有信心優Q1

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-30 16:00

光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日召開法說會，光寶科指出，第一季受到消費市場修正影響，營收 287.76 億元，不過稅後純益 23.88 億元，寫下歷史同期新高，每股純益 1.04 元。總經理邱森彬表示，第二季營運有信心優於第一季，高價值事業為重要成長動能。

光寶科第一季營收 287.76 億元，季減 22%，年減 15.8%；毛利率 20.3%，季減 1.7 個百分點，年增 1.5 個百分點；營益率 7.8%，季減 1.5 個百分點，年增 1.4 個百分點。稅後純益 23.88 億元，季減 31%，年增 1.5%，每股純益 1.04 元。

若以光寶科三大事業部門營收比重來看，資訊及消費性電子部門占 42%，雲端及物聯網部門占 35%，光電部門則占 23%。

針對三大事業部門第二季展望，邱森彬表示，資訊及消費性電子部分，將持續開發新產品、新客戶；光電部門方面，邱森彬指出，第一季已落底，將逐漸回到正常的成長軌道。

至於雲端及物聯網方面，邱森彬則提到，營收將持續提升，目前 5.5KW 電源、33KW/power shelf(機櫃式電源) 陸續出貨，AI 伺服器電源第二季會看到好成績，且今年 AI 伺服器電源占雲端及物聯網部門營收的比重，有望達 12% 至 15%，較去年 7% 至 8% 有顯著成長。

至於光寶科在液冷產品的最新進度以及手上現有訂單，邱森彬透露，預期第三季將整櫃散熱解決方案，包括 Liquid to Liquid 以及 Liquid to Air 產品，提交至北美 CSP 客戶做驗證。