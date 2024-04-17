光寶科看好Q2營運優於Q1 AI伺服器電源有望季增逾2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-17 16:02

光寶科 (2301-TW) 總經理邱森彬今 (17) 日指出，看好今年第二季營運優於第一季，此外，目前也觀察到 AI 伺服器電源的需求強勁，有望季增 2 至 3 成，且下半年在 AI PC 滲透率逐漸提高後，後市可期。

邱森彬指出，由於光寶科消費性產品比重較高，第一季為消費性產品傳統淡季，加上 2 月適逢農曆春節，使得第一季營運表現較差。邱森彬特別點出，遊戲機領域去年第四季整體銷售狀況不盡理想，累積不少庫存，因此今年第一季、第二季客戶將陸續消化庫存，預估第三季需求會逐漸浮現，也會有新訂單。

AI 伺服器電源部分，邱森彬認為第二季光寶科有很多機會，目前旗下 3kW 以及 5kW 的 AI 伺服器電源在高雄生產，第一季部分訂單已在去年第四季提前出貨給客戶，預期第二季可以如期交付產品。PC 方面，邱森彬則表示，目前從整體需求來看，今年第一季、第二季可能與去年同期持平。不過下半年受到 AI PC 需求刺激，有望帶動光寶科 PC 業務。

光寶科也積極透過 IoE 的概念，建立能源管理的生態系，邱森彬說明，從儲能領域著手，且將軟體視為最重要的核心能力，這也是光寶科成立軟體研發中心的原因，透過在軟體研發的能力，進一步在硬體上產生更高的附加價值。