00881單日猛漲近2%創新高 持股8成都是「黃仁勳明牌」
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-03 17:18
台股今 (3) 日強勢走高，台積電、鴻海、廣達、聯發科、英業達、和碩等「輝達概念股」帶頭衝鋒，股價勁揚 2~5% 不等，帶動大盤終場大漲 362.54 點，收在 21536.76 點。而持有眾多「輝達概念股」的國泰台灣 5G+(00881-TW) 同步受惠。
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 2 日於台大演講，分享 AI 如何掀起全球新產業革命，他在演講中多次提及台灣，表示輝達的一切從台灣開始，對台廠供應鏈充滿感謝，並將逾 40 家合作夥伴 LOGO 放上背板。
00881 今天股價大漲近 2%，收在 22.99 元，股價再創新高，漲幅更領先中信關鍵半導體 (00891-TW)、群益半導體收益 (00927-TW)、野村台灣新科技 50(00935-TW) 等多檔科技 ETF。
法人表示，00881 是台灣科技 ETF 的先鋒，成分股皆為台灣科技股龍頭，在本次黃仁勳點名的供應鏈中，就持有台積電 (2330-TW)、鴻海（2317-TW）、聯發科(2454-TW)、廣達(2382-TW)、聯電（2303-TW）、台達電(2308-TW)、緯創(3231-TW)、欣興(3037-TW)、和碩(4938-TW)、英業達(2356-TW)、仁寶(2324-TW)、京元電(2449-TW) 共 12 檔，占比合計 78%。
除了今日表現強勢，00881 近 3 個月含息報酬率高達 16.51%，近 1 個月則有 6.76%，都是科技 ETF 中最佳，表現不俗。在本次黃仁勳「報明牌」助攻下，也有望再延續強勢表現，股價持續創高。
00881 持有之輝達概念股與占比
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成分股
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占比
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1
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台積電
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30.27%
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2
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鴻海
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13.55%
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3
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聯發科
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12.13%
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4
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廣達
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4.91%
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5
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聯電
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4.59%
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6
|
台達電
|
4.47%
|
7
|
緯創
|
2.21%
|
8
|
欣興
|
1.67%
|
9
|
和碩
|
1.54%
|
10
|
英業達
|
1.17%
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11
|
仁寶
|
1.08%
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12
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京元電子
|
0.70%
資料來源：CMoney，成分股占比截至 2024/5/31。
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