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台股

00881單日猛漲近2%創新高 持股8成都是「黃仁勳明牌」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-03 17:18

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00881單日猛漲近2%創新高 持股8成都是「黃仁勳明牌」。(圖：shutterstock)

台股今 (3) 日強勢走高，台積電、鴻海、廣達、聯發科、英業達、和碩等「輝達概念股」帶頭衝鋒，股價勁揚 2~5% 不等，帶動大盤終場大漲 362.54 點，收在 21536.76 點。而持有眾多「輝達概念股」的國泰台灣 5G+(00881-TW) 同步受惠。

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 2 日於台大演講，分享 AI 如何掀起全球新產業革命，他在演講中多次提及台灣，表示輝達的一切從台灣開始，對台廠供應鏈充滿感謝，並將逾 40 家合作夥伴 LOGO 放上背板。

00881 今天股價大漲近  2%，收在 22.99 元，股價再創新高，漲幅更領先中信關鍵半導體 (00891-TW)、群益半導體收益 (00927-TW)、野村台灣新科技 50(00935-TW) 等多檔科技 ETF。

法人表示，00881 是台灣科技 ETF 的先鋒，成分股皆為台灣科技股龍頭，在本次黃仁勳點名的供應鏈中，就持有台積電 (2330-TW)、鴻海（2317-TW）、聯發科(2454-TW)、廣達(2382-TW)、聯電（2303-TW）、台達電(2308-TW)、緯創(3231-TW)、欣興(3037-TW)、和碩(4938-TW)、英業達(2356-TW)、仁寶(2324-TW)、京元電(2449-TW) 共 12 檔，占比合計 78%。

除了今日表現強勢，00881 近 3 個月含息報酬率高達 16.51%，近 1 個月則有 6.76%，都是科技 ETF 中最佳，表現不俗。在本次黃仁勳「報明牌」助攻下，也有望再延續強勢表現，股價持續創高。

00881 持有之輝達概念股與占比

 

成分股

占比

1

台積電

30.27%

2

鴻海

13.55%

3

聯發科

12.13%

4

廣達

4.91%

5

聯電

4.59%

6

台達電

4.47%

7

緯創

2.21%

8

欣興

1.67%

9

和碩

1.54%

10

英業達

1.17%

11

仁寶

1.08%

12

京元電子

0.70%

資料來源：CMoney，成分股占比截至 2024/5/31。






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