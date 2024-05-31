00881單日猛漲近2%創新高 持股8成都是「黃仁勳明牌」

輝達 ( NVDA-US ) 執行長黃仁勳 2 日於台大演講，分享 AI 如何掀起全球新產業革命，他在演講中多次提及台灣，表示輝達的一切從台灣開始，對台廠供應鏈充滿感謝，並將逾 40 家合作夥伴 LOGO 放上背板。

除了今日表現強勢，00881 近 3 個月含息報酬率高達 16.51%，近 1 個月則有 6.76%，都是科技 ETF 中最佳，表現不俗。在本次黃仁勳「報明牌」助攻下，也有望再延續強勢表現，股價持續創高。