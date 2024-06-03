00936擬配息0.25元創新高年化配息率逾16% 00942B估配0.1元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-03 14:30

根據台新投信官網揭露，台新臺灣永續高息中小型 ETF (00936-TW) 每單位配息金額從前次的 0.16 元進一步拉升至 0.25 元，配息金額再創新高，並無動用平準金配發，以 5/31 收盤價 18.1 元計算，年化配息率高達 16.6%；台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF (00942B-TW) 每單位配息金額估為 0.1 元，以 5/31 收盤價 15.29 元計算，年化配息率也有 7.8%。

00936、00942B 預計 6 月 18 日進行除息，最後買進日為 6 月 17 日，收益分配發放日為 7 月 8 日。00936 前二次除息皆是於除息日當日即完成填息，為表現相對亮眼的台股配息型 ETF。

00936 是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股 ETF，觀察其投資組合 (截至 2024/4/30)，與其他高股息 ETF 的成分股大不相同，持有成分股與其他高股息重疊度不到 30%，不用擔心 ETF 換股潮成分股被拋售的問題，另可與其他高股息產品互補，為投資人資產配置的絕佳理財工具，投資人不妨可將高息中小型 ETF 納入投資組合，降低持股的重壘性，達到分散風險效果。

臺灣永續高息中小型 ETF 基金 (00936) 經理人黃鈺民表示，台股波段大漲，震盪幅度將加大，此時布局永續高息中小 ETF 可望提升下檔防禦力，因為當行情回檔修正時，大型股容易成為外資的提款機，而中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，籌碼也相對集中，將有助於降低波動度，另一方面，中小型股對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳，中長期股價爆發力強。

00942B 是國內首檔聚焦在美國 20 年期以上 A 級公司債，主要看好美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異、法律環境與財報透明度較高，讓投資人有機會選擇聚焦在 100% 美國企業。目前美國信評 A 級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置，折價幅度約高達 2 成，現在正是債券相對便宜的絕佳時機。