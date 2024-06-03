〈台股盤後〉嗨開香檳迎AI盛會 大漲362點站上所有均線
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-03 14:10
在 Computex 的 AI 盛典明 (4) 日將在台北開展，台股更是在美股反彈的反彈之下大展身手，今 (3) 加權股價指數在龐大市場向前推動資金潮下，終場指數大漲 362.54 點或 1.71%，收盤報 21536.76 點，市場成交值 4333.21 億元，並站上所有均線，市場專家認為，台股上漲空間已經有限，但下檔也有支撐，目前將處於區間高檔震盪格局。
證券分析師張陳浩則指出，現階段台股隨美股反彈，盤中台指期並轉爲正價差，顯然與市場認為美國 Fed 降息因通膨降溫而露曙光，也預期台股將獲熱錢流入而獲益，進一步介 入台股的投資人更增信心。
而匯市方面，新台幣兌美元匯價 3 日中午報收 32.328 元、升值 9.2 分, 成交金額 8.42 億美元。
證券分析師黃漢成說，台股上漲空間已經有限，仍將高檔區間震盪走勢，注意 5 月營收的公布，尤其在消費 IC 類股。
台北股市集中市場今天早盤開在 21388.71 點，最高點爲 21612.54 點，最低爲 21372.08 點，終場指數大漲 362.54 點或 1.71%，收盤報 21536.76 點，市場成交值 4333.21 億元。電子股仍是今天市場的成交重心，電子類股指數上漲 2.3%，電子股占大盤成交比重的 65.66%，金融股上漲 0.59%，成交值占大盤 4.03%。
權值股台積電 (2330-TW) 今天走強，早盤開在 839 元，最高 853 元，最低 8387 元，股價收盤報 846 元，今天台積電上漲 25 元或 3.05%，成交量 2.83 萬張。鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 4.5 元 2.62%，收盤報 176.5 元，大立光 (3008-TW) 收盤上漲 20 元或 0.88%，收盤價報 2295 元。
今天台股類股出現輪動， AI 伺服器散熱超眾 (6230-TW)、雙鴻 (3324-TW) 都出現漲不動的走勢，雙鴻並以下跌 21 元 2.37% 作收，AI 伺服器概念的廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW)、英業達 (2356-TW) 都收紅。
同時，今天貨櫃航運股有萬海 (2615-TW) 股價早盤偏弱，但有特定買盤介入，中場出量由黑翻紅，終場萬海與陽明 (2609-TW) 長榮 (2603-TW) 同步都收紅
ABF 概念股欣興 (3037-TW) 爲昨日由輝達執行長黃仁勳唯一點名入榜的供應商，今天收紅、南電 (8046-TW) 也上漲，但是景碩 (3189-TW) 走勢偏弱，收盤下跌 0.85%，收盤價 93.7 元。
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