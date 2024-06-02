人氣高息ETF將除息 00918單次配息率逾3% 00915今年來報酬破2成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-02 08:50

6 月又有多檔高股息 ETF 將進行除息，其中，00919、00918、00915 皆為季配型的高人氣 ETF，比較 3 檔單次配息率，以大華優利高填息 30(00918-TW) 的 3.19% 最為亮麗，預估每單位配發 0.8 元，創新高，不過，若觀察今年以來含息報酬表現，00915 超過 2 成，上漲動能相當強勁。

凱基優選高股息 30 (00915-TW)6 月預估配發金額期前公告出爐，每受益權單位配發 0.58 元，除息日訂於 6 月 19 日，參與除息最後買進日為 6 月 18 日，7 月 15 日收益分配發放。

群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 即將在 6 月迎來第五次配息，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919 本次預估配發金額為 0.7 元，創新高，單次殖利率 2.72%，年化配息率 10.88%。本次除息日為 6 月 24 日，參與除息最後買進日為 6 月 21 日，配息發放日為 7 月 15 日。

大華優利高填息 30 經理人郭修誠表示，本次配息金額創下新高只是近期淨值上漲所造成，配息率與過去三季的差距不大。回顧 5 月高股息 ETF 表現，00918 有 11 天創下掛牌以來的新高價，顯示成分股上漲動能十足。

展望後市，根據外資報告，紅海危機造成的運價上升將可能持續兩季，航運股還有表現空間；而 AI 中長期仍將科技發展主軸，因此投資人除了持有成長型的產業外，利用高股息 ETF 分散布局於電子、金融、傳產等高股息企業，透過息收降低資產波動，無論是退休族或是小資族，都是很適合的核心配置。

00915 本次 6 月配息為掛牌上市以來的第六次配息，預計每單位配發 0.58 元，總計 00915 成立以來配息金額累積來到 2.99 元。00915 不僅累積配息金額持續增長，價格動能也相當突出，根據投信投顧公會統計至 4 月底的資料顯示，00915 今年以來淨值報酬上漲 18.9%，近三個月淨值上漲 20.19%，近六個月淨值成長 34.53%，近一年淨值報酬率 72.57%。

凱基優選高股息 30 基金經理人施政廷表示，00915 的高總報酬特性也反映在填息能力上，翻開成立以來過去五次配息，皆有順利完成填息，展現出 00915 也兼具股價動能競爭力。00915 即將於六月底迎來定審與更換成分股。