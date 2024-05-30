〈台股盤後〉5月狂漲後猛拉回 2天修正近500點摜破10日線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-30 14:06

台股集中市場加權股價指數在美股重挫的壓力下，造成龐大市場賣壓出籠，終場指數下跌 298.02 點或 1.38%，收在 21364.48 點，成交量 4176.15 億元，總計台北股市連兩日大跌 493.93 點，急跌走勢並摜破 5 日及 10 日線，接下來要看月線 21147.65 點的支撐力道。

證券分析師張陳浩指出，昨日與今天的台股盤面資金仍處資金輪動，昨日以 PCB、網通爲主，今天早盤以整流二極體類股爲主，其特色在於低檔、低位階吸引買盤，以目前來看，熱門的類股面臨獲利了結賣壓，但唯獨持續看好散熱族群。

而今天在匯市上，新台幣兌美元匯價中午暂收 32.401 元、貶值 1.03，成交金額 11.1 億美元。

台北股市集中市場今天早盤開在 21481.38 點，最高點爲 21558.39 點，最低爲 21364.24 點，終場指數下跌 298.02 點或 1.38%，收在 21364.48 點，成交量 4176.15 億元。

台積電 (2330-TW) 今天走疲，早盤開在 841 元，最高 848 元，最低 38 元，股價收盤報 838 元，以盤中最低點作收，今天台積電下跌 19 元或 2.22%，成交量 3.76 萬張。

在台股連兩日的殺人盤之下，張陳浩說，目前市場在關注 5 月電子業的營收是否績維持榮景，而美國聯準會的利率政策則已在兩天來明顯牽動台股的走勢，但就中長線而言，台股在 2 萬點仍有強大支撐，主要在於 AI 概念的強大支撐。