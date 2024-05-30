〈台股開盤〉開低後挫近250點 權值、高價股腳軟 芯鼎飆第4根漲停
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-30 09:39
台股今 (30) 日受美股四大指數下挫影響，加上美股期貨持續走跌，權值三王全面修正，開盤後一度下挫超過 248 點，跌破 10 日線，預計今日成交量 3800 億元，較昨日近 5000 億元明顯收斂。
權值股走勢偏弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 跌幅超過 1%，回測月線支撐，鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 跌幅也都超過 1%，大型電子權值如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW) 與聯電 (2303-TW) 等，跌幅都在 1-3% 不等，壓抑整體大盤走勢。
高價股同樣遭空襲，前十大高價股僅兩隻呈現上漲，股王信驊 (5274-TW) 續跌超過 2%，力旺 (3529-TW)、大立光 (3008-TW)、祥碩 (5269-TW)、旭隼 (6409-TW)、嘉澤 (3533-TW) 跌幅至少 1% 以上。
神盾集團今日再度躍居盤上，芯鼎 (6695-TW) 因拿下首件 ASIC 案件，再度飆上第四季漲停板，安格 (6684-TW) 也大漲 7%，其他如安國 (8054-TW)、神盾 (6462-TW)、晶相光 (3530-TW)、迅杰 (6243-TW) 都在平盤上表現。
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