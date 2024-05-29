台股挑戰2萬2卡關 三大法人向後轉 外資賣超274億大砍金融股
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-29 18:40
台股今 (29) 日在權值股面臨回檔壓力下，下挫近 200 點，終場跌 195.91 點或 0.9%，收在最低 21662.5 點，成交量 4695.98 億元。三大法人今天同步提款，合計賣超 292.96 億元，其中外資大砍金融族群，多檔金融股皆遭賣超於 1 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人皆站賣方，外資大賣 274.85 億元，投信賣超 7.01 億元，自營商則賣超 11.1 億元，三大法人合計賣超 292.96 億元。
值得注意的是，外資在 4/19 大賣台股 857 億元，創下史上第二大賣超後，台股自波段低點 19291 點起漲，截至今日收在 21662 點，波段漲幅達 2371 點，在進一步挑戰 2 萬 2 大關失利後，外資在高檔賣超 274 億元，也創下此波上漲後最大賣超金額。
外資今天買超聯強最多，加碼 1.2 萬張，另外也買超新興 9149 張，皇昌 8996 張，英業達 6847 張，正文 6279 張，啟碁 4880 張，慧洋 - KY 3625 張，耿鼎 3613 張，泰金寶 - DR 3437 張，廣達 3179 張。
金融族群成為今天外資主要調節對象，外資賣超開發金 3.9 萬張，第一金 2 萬張，新光金 2 萬張，玉山金 1.9 萬張，國票金 1.7 萬張，台新金 1.4 萬張，兆豐金 1.2 萬張，合庫金 1.2 萬張，中信金 1.1 萬張，華南金 1.1 萬張。
此外，外資也同步減碼長榮航 3.9 萬張，中鋼 2.5 萬張，華航 2.2 萬張，鴻海 2.2 萬張，宏碁 2 萬張，友達 1.9 萬張，聯電 1.6 萬張，中華電 1.5 萬張，台泥 1.3 萬張。
投信買超方面，投信今天最青睞長榮航，買超 4 萬張，同時也買超國票金 1.4 萬張，正新 1.1 萬張，聯電 5878 張，國產 5723 張，中華電 5250 張，長華 * 5051 張，至上 4034 張，京城銀 3698 張，聯詠 2328 張。
投信賣超部分，今天則大砍聯強 1.3 萬張，南亞 1.3 萬張，中信金 8313 張，永豐金 5312 張，其他包括東元、陽明、兆豐金、京元電子、健鼎、緯創、英業達都為投信減碼對象。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇