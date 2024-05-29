台股挑戰2萬2卡關 三大法人向後轉 外資賣超274億大砍金融股

台股今 (29) 日在權值股面臨回檔壓力下，下挫近 200 點，終場跌 195.91 點或 0.9%，收在最低 21662.5 點，成交量 4695.98 億元。三大法人今天同步提款，合計賣超 292.96 億元，其中外資大砍金融族群，多檔金融股皆遭賣超於 1 萬張。

值得注意的是，外資在 4/19 大賣台股 857 億元，創下史上第二大賣超後，台股自波段低點 19291 點起漲，截至今日收在 21662 點，波段漲幅達 2371 點，在進一步挑戰 2 萬 2 大關失利後，外資在高檔賣超 274 億元，也創下此波上漲後最大賣超金額。