〈焦點股〉中信金法說報喜漲逾3% 新光金逼近10元創波段新高

中信金 (2891-TW) 總經理於上周法說會上透露，今年展望審慎樂觀，獲利有機會挑戰歷史新高、雙位數成長，吸引買盤進駐，今 (3) 日股價強漲逾 3%，最高觸及 36.75 元，單日漲幅傲視金融股；對於新光金 (2888-TW) 併購議題，中信金否認與其管理團隊接觸，但新光金股價持續走揚，漲逾 2%，逼近 10 月票面價，創近 10 個月新高。 中信金 5 月 31 日舉行法人說明會，展望今年，總座陳佳文審慎樂觀看待，他認為，沒有意外的話，預期全年稅後純益可望再創歷史新高、維持雙位數成長，明年再拚多發一點股利給股東，主要原因是台灣今年經濟成長率將比去年更好，市場普遍認為會超過 3%。 台股今天開高走高，輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳 2 日台大演講，力挺台灣供應鏈，帶動鴻海、華碩、廣達、和碩、英業達等相關電子股走強，大盤一度上漲 438 點，最高來到 21612 點。 金融族群今天普遍在盤上表現，其中以中信金漲勢最為凌厲，漲幅超過 3%，新光金同獲資金點火，上漲逾 2%，最高觸及 9.8 元，為去年 8 月中旬以來新高。 對於台股投資布局，陳佳文指出，台股漲到 2 萬多點，目前本益比 23 倍多，跟過去 20 倍以下，環境不太一樣，很難預期會像第一季一樣一直漲上去，雖然台灣基本面仍看好，但短線來說，獲利了結壓力大，若股票無法持續獲利，對台壽的投資收益將會有影響。 不過，台壽每年都有很大的收息部位，從 6 月起至 9 月，就是台灣上市櫃公司股利發放的旺季，還是可以從台股股利中收取很大的收益，這是比較有利的部分，陳佳文預期，接下來到 9 月，台壽應該還是非常好。