〈和碩法說〉去年獲利157億元每股賺5.9元 擬配發每股4元現金股利
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-14 16:25
代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (14) 日召開法說會，去年全年稅後純益 157.13 億元，年增 4.1%，每股純益 5.9 元。同時董事會也於今日通過股利政策，決議配發每股 4 元的現金股利，與去年相同。
和碩去年第四季營收 3421.69 億元，季增 8.4%，年減 4.4%。毛利率 3.8%，季減 0.1 個百分點，年減 0.4 個百分點。營益率 1.3%，季減 0.1 個百分點，年減 0.5 個百分點。稅後純益 49.95 億元，季增 9%，年減 1%，稅後純益 1.88 元。和碩表示，第四季營收季增，主要受惠通訊產品在旺季出貨成長。
和碩去年全年營收 1 兆 2567.83 億元，年減 4.7%，毛利率 3.7%，年減 0.6 個百分點，營益率 0.8%，年增 0.6 個百分點。稅後純益 157.13 億元，年增 4.1%，每股純益 5.9 元。
若以三大產品的去年營收來看，資訊產品及消費性電子產品受到產品組合以及終端需求較弱影響，分別年減 22% 與 33%，通訊產品則受惠較佳的產品組合與高單價機種，營收年增 5%。去年第四季通訊產品營收占比約 71%，消費電子產品占 10%，資訊產品占 8%，其他占 11%。
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