〈和碩法說〉三大產品線Q1表現平淡 5月起有望看到年增趨勢

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-14 17:37

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (14) 日召開法說會，營運團隊表示，三大產品線包括資訊產品、消費性電子產品，以及通訊產品第一季表現皆相對平淡，不過預期第二季 5 月開始將看到年增趨勢，下半年則受惠三大產品線新品齊發，有望帶動整體營運。

和碩指出，三大產品線第一季皆因進入傳統淡季，因此表現相對平淡，不過第二季開始新產品陸續推出後，將有所改善。且下半年更有望迎來成長，預期消費性電子產品大幅成長，通訊產品則有望呈倍數成長，不過資訊產品全年則趨於持平。

談到 AI 領域，和碩表示 AI 伺服器有很大的爆發性，除了持續與客戶洽談，也積極投入智慧製造、軟體應用等領域。和碩表示，目前 AI 伺服器訂單主要來自北美客戶，且已小量出貨，將於下半年推出 AI 相關新品，不過整體能見度仍需時間觀察。

和碩進一步說明，2 月開始少量出貨北美客戶的 AI 伺服器的組裝與測試 (L10)，不過仍有主機板製作 (L6)，同時也不排除未來有伺服器整機系統 (L11) 的訂單，都將依據客戶需求，提供不同服務。

車電方面，和碩指出目前此區塊的營收占比約為整體業績的中個位數百分比，預期今年將有兩位數成長，明年則達 1 成。和碩提到，除了延續過往客戶，去年開始也有斬獲歐洲訂單，不過客戶對於車用零組件的謹慎度較高，需與客戶建立起信任關係後才會出貨放量。